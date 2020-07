Open Arms: Senato autorizza il processo al leader della Lega Matteo Salvini

“Sì” del Senato al processo per Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. È stata respinta dall’Aula del Senato con 141 “sì”, 149 “no” e un astenuto la decisione della Giunta di negare l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno e segretario della Lega Matteo Salvini.

ha replicato l’ex Ministro dell’Interno.

“Ho difeso l’Italia”: è stata immediata la reazione del leader leghista.

“Contro di me festeggiano i Palamara, i vigliacchi, gli scafisti e chi ha preferito la poltrona alla dignità Sono orgoglioso di aver difeso l’Italia: lo rifarei e lo rifarò, anche perché solo in questo luglio gli sbarchi sono sei volte quelli dello stesso periodo di un anno fa”,

ha replicato il segretario della Lega Salvini.

Il “sì” del Senato al processo per Matteo Salvini è un’

«occasione importante per ristabilire la verità dei fatti e per riaffermare, una volta per tutte, l’inviolabilità delle leggi internazionali e nazionali che regolano la nostra convivenza civile e che hanno permesso alle democrazie europee di non ripetere gli errori tragici del passato»,