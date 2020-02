Open Arms, la Giunta del Senato vota il 27 febbraio sul processo a Matteo Salvini

La data per il processo relativo alla Open Arms di Matteo Salvini è stata decisa. Ecco come sono programmati i vari passi da seguire

Il caso Open Arms viene messo al voto i 27 febbraio per il processo a Matteo Salvini. Ecco le ultime novità.

Il processo a Matteo Salvini

La Giunta per le immunita del Senato voterà alle ore 16 del prossimo 27 febbraio. Questo sarà utile per mandare avanti l’autorizzazione nei confronti del caso della Ong su Matteo Salvini.

Il leader della Lega è stato accusato di plurimo sequestro di persona aggravato di questa nave carica di 107 migranti la notte del 14 agosto nel pressi di Lampedusa: lo sbarco è stato autorizzato il 20 agosto.

In questo caso specifico sono state allegate alla richiesta alcune mail intercorse tra l’ex ministro dell’Interno e l’attuale premier Giuseppe Conte. Quest’ultimo chiedeva con urgenza

“i necessari provvedimenti per assicurare l’assistenza e tutela dei minori presenti sull’imbarcazione”

Come si evince su TgCom, secondo il tribunale dei Ministri si è venuti meno all’osservazione della legge Zampa che prevede

“il diritto dei minori non accompagnati di essere accolti in strutture idonee e di ottenere il permesso, vietandone in modo assoluto il respingimento e l’espulsione”

In data 12 febbraio si procederà per il caso Gregoretti, con voto finale dell’Aula del Senato per l’autorizzazione a procedere sempre nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, confermata dai Capigruppo di Palazzo Madama. Anche in questo caso l’accusa è per sequestro di persona in merito alla nave carica di 131 migranti che sono rimasti in mare dal 25 al 31 luglio 2019.