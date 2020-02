Open Arms: assegnato il porto di Pozzallo (Ragusa) alla Open Arms. Ma perché indagare Salvini?

Il Viminale ha assegnato il Porto di Pozzallo alla nave della Ong spagnola Open Arms, che ha a bordo 363 migranti salvati in 5 interventi di soccorso al largo della Libia.

Come riportato dall’Ansa, il ministro Luciana Lamorgese ha dato la conferma per lo sbarco – in seguito all’attivazione del meccanismo europeo per la ripartizione dei migranti.

Nave Open Arms: Salvini indagato per sequestro di persona e omissione atti d’ufficio

Il Leader della Lega Matteo Salvini è stato accusato di sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio in concorso.

Il procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, ha depositato al tribunale dei ministri l’istanza di procedere nei confronti di Salvini.

L’accusa sarebbe quella di aver commesso reati a Roma dal 14 al 20 agosto

“per la conseguente privazione della libertà personale di numerosi migranti”.

Intanto, sul fascicolo del caso Open Arms Salvini commenta

“Ma in alcuni tribunali non hanno problemi più importanti di cui occuparsi? Quando tornerò al governo rifarò quello che ho fatto”.

Il decreto Sicurezza bis non può essere applicato a navi che soccorrono i migranti in quanto

“il soccorso in mare è obbligatorio”.

È questo la ragione per la quale il Tribunale chiede al Senato di processare l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

L’inchiesta per sequestro di persona è stata condotta dalla Procura di Agrigento e, poi, è passata a Palermo nel mese di novembre.

Gli “ermellini” hanno deciso di iscrivere nel registro degli indagati il nome dell’ex ministro dell’Interno per aver trattenuto a bordo della Open Arms 164 migranti davanti Lampedusa per 20 giorni prima di essere fatti scendere su ordine del procuratore agrigentino.

Ignorando la situazione di emergenza sanitaria a bordo del Viminale e senza alcun coinvolgimento del Governi, l’ex Ministro dell’Interno Salvini ha compiuto in autonomia un

“atto amministrativo e non politico”.

Salvini: “Non mollerò mai”

Matteo Salvini attende per il 12 febbraio il voto dell’aula del Senato sulla richiesta di autorizzazione per il caso Gregoretti su cui la giunta ha già confermato il processo.

“Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai”,

sottolinea il Leader della Lega Matteo Salvini.