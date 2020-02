Onu, raggiunto l’accordo per il cessate il fuoco in Libia

Risultato raggiunto per l’Onu con l’accordo per il cessate il fuoco definitivo in Libia. Ecco di cosa si tratta

L’Onu ha ottenuto il cessate il fuoco permanente in Libia. Ecco i primi dettagli dell’operazione.

Confermato il cessate il fuoco in Libia

L’annuncio delle Nazioni Unite ha confermato la trasformazione da tregua a cessate il fuoco definitivo, come da accordo con le fazioni rivali.

Nella giornata di ieri si è tenuta la riunione a Ginevra che ha coinvolto il Comitato militare composto da 5 membri delle due fazioni: da una parte le forze del generale Khalifa Haftar e dall’altra le forze di Fayez Al Sarraj.

L’inviato speciale dell’Onu – Salamé – ha evidenziato che:

“le due parti sono intervenute a ginevra e abbiamo cominciato a discutere in merito alla situazione e lunga lista dei punti dell’ordine del giorno”

Uno dei punti riguardava proprio un vero accordo per il cessate il fuoco definitivo e duraturo:

“il principio stato adottato nel corso della prima sessione e si tratta ora di sapere quali siano le condizioni”

Come si evince da Repubblica, le condizioni di cui sopra dovrà essere consolidato e confermato al tavolo del negoziato e poi applicato. Questa parte sarà fondamentale, considerando che in passato gli accordi non siano stati rispettati da alcuna delle due parti.

Salamè ha inoltre confermato:

“non è stato rispettato l’embargo sulle armi in libia imposto alla conferenza di berlino. attualmente in libia si trovano oltre venti milioni di armi”

Ed è un altro dei punti sulla quale discutere e mettere un punto.

Articolo in possibile aggiornamento.