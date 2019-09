Onu, “Gay? Non una scelta, l’omofobia si”: il discorso del Primo...

Il discorso di Bettel sull’omofobia

Alle Nazioni Unite è accaduto qualcosa che ha fermato per un attimo il Mondo e l’ha proiettato verso un futuro nuovo e consapevole. Xavier Bettel è il primo ministro del Lussemburgo e la sua dichiarazione inaspettata passa sicuramente alla storia.

Politico e leader mondiale omosessuale che si scaglia apertamente – per la prima volta – contro gli omofobi e chiunque faccia distinzioni in merito alla libertà di amare:

“essere gay non è una scelta, l’omofobia lo è”

Il politico di 46 anni ha così espresso la sua idea incentrando il discorso verso tutti gli episodi di violenza – verbale e fisica – che impediscono la volontà di amare chiunque:

“siamo tutti parte e abbiamo una responsabilità. se si fanno discorsi d’odio non potrai mai accettarli, che sia in un contesto politico o a casa tra amici”

E’ stato lui ad affrontare un vertice tra Ue e Paesi Arabi, affrontando ben 22 Stati – membri della Lega Araba – dove c’è la pena di morte per chi ha rapporti omossessuali.

La giornata nazionale per la omotransfobia

Come evidenziato da Ansa, Alessandra Moiorino del M5s ha richiesto al Senato di poter istituire la Giornata nazionale contro l’omotransfobia e organizzare dei centri antiviolenza, per chi è vittima di violenze sia fisiche e sia verbali.

In altr Paesi ci sono moltissime strutture organizzate che aiutano queste persone, sia a livello medico e sia a livello psicologico – per questo motivo sarebbe duopo che anche in Italia venissero organizzate strutture del genere.

Il disegno di legge presentato ha un finanziamento apposito presso il Dipartimento delle Pari Opportunità.