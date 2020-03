Onu, morto Javier Perez de Cuellar: l’ex segretario aveva 100 anni

Morto all’età di 100 anni l’ex segretario Onu Javier Perez de Cuellar, un uomo che ha lasciato un segno nella storia.

L’ex segretario Onu aveva 100 anni e rimarrà impresso nella storia per il suo grande operato. La notizia arriva direttamente dal figlio.

Chi era Javier Perez de Cuellar?

L’ex segretario si è spento all’età di 100 anni, lasciando un ricordo indelebile tra i suoi colleghi.

Inizia la sua carriera diplomatica nel 1944, dopo la sua formazione di avvocato. Procede la sua vita come ambasciatore in sede Svizzera poi in Unione Sovietica, Polonia, Francia e Venezuela.

Diventa rappresentante delle Nazioni Unite nel 1971 sino al 1975 e questo incarico prestigioso lo porta poi a diventare sottosegretario nel Palazzo di Vetro nel 1979, proseguendo la sua carriera nella segreteria generale sino al 1991.

Verrà ricordato per tantissimi obiettivi raggiunti: uno tra tutti quello del 1988, con la mediazione nel cessate il fuoco tra Iraq e Iran.

Secondo una stima lui è stato il peruviano che sino ad oggi è stato l’unico cittadino americano che ha ricoperto una carica così prestigiosa nelle Nazioni Unite.

Nel 1995 tenta la strada della Presidenza ma non riesce in quanto il predecessore viene confermato per altri quattro anni. Tra i suoi vari incarichi ricordiamo la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Perù e Ministro degli Esteri sino al 2001 sino alla caduta del Governo.

La sua pensione è stata dedicata alla lettura e alla letteratura, pubblicando nel 2012 due libri di cui uno romanzato.

La notizia della sua morte è stata data dal figlio e verrà ricordato negli anni per il suo grande lavoro svolto in questi anni.