Onlus, blitz e inchiesta per truffa sull’accoglienza dei migranti: “Profitti per milioni euro”

Onlus, blitz e inchiesta per truffa sull’accoglienza dei migranti: “Profitti per milioni...

La Guardia di Finanza ha sgominato una Onlus falsa che si intascava i soldi relativi all’accoglienza per i migranti. Ecco i dettagli

L’inchiesta della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di una finta Onlus che avrebbe dovuto occuparsi dei migranti.

Blitz della Guardia di Finanza operazione “Fake Onlus”

Un blitz degli agenti per l’inchiesta in merito alle associazioni che avrebbero dovuto occuparsi di migranti e della loro accoglienza.

I finanzieri del comando di Lodi con disposizione della Procura di Milano, hanno svolto le indagini arrivando all‘arresto di 11 persone per la gestione economica illecita e non corretta su soldi destinati all’accoglienza sui migranti.

Questa mattina si è dato il via a numerose perquisizioni accompagnate da una ordinanza di custodia cautelare, per le 11 persone di cui sopra.

Le accuse e le indagini della Guardia di Finanza

Le accuse che vengono mosse contro queste persone sono di truffa allo Stato, antiriciclaggio e associazione a delinquere con profitti di oltre 7 milioni di Euro.

L’operazione in corso di indagine, viene coordinata dai PM di Milano Gianluca Prisco e Ilda Boccassini: nell’ambito dell’inchiesta – in attesa dei prossimi aggiornamenti – le quattro associazioni coinvolte si occupavano di utilizzare documenti falsi per la gestione e accoglienza di tantissimi migranti.