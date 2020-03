Oms, dichiarazione di Pandemia: in attesa dei nuovi dati su Africa e Sud America

Oms, dichiarazione di Pandemia: in attesa dei nuovi dati su Africa e...

La Oms sta attendendo dei nuovi dati ma è in procinto di dichiarare la pademia in merito al coronavirus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo.

Pandemia? La Oms sta attendendo dei dati prima di fare la sua dichiarazione in merito. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Allarme coronavirus: pandemia?

L’Organizzazione Mondiale della Sanità si avvia verso la decisione di dichiarazione di pandemia. Come si evince da vari media – tra cui il TgCom24 – i contagi nel mondo sono ora oltre centomila ma si è in attesa dei dati che arrivano da Africa e America del Sud per verificare se ci siano o meno casi di contagio e positività al test.

Se il coronavirus raggiungesse anche questi due Paesi allora verrebbe dichiarata la pandemia.

L’attenzione è verso tutti quei Paesi che possiedono un sistema sanitario molto debole o particolare: in quel caso l’Organizzazione sottolinea che potrebbe esserci una strage di persone. Quello che fa ben sperare sono i dati che arrivano dalla Cina con oltre 55mila guarigioni.

Nonostante questo dall’altra parte c’è una grande preoccupazione visti i casi nel mondo che sono arrivati ad un numero molto alto anche dove il sistema sanitario è “fragile”.

Il vaccino contro il coronavirus

L’Organizzazione è pronta ad alzare il livello di allerta nel momento in cui anche Africa e America del Sud venissero investite da questo virus:

“L’OBIETTIVO PRIORITARIO RESTA ANCORA IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA. GUADAGNIAMO TEMPO PER TROVARE VACCINI E TERAPIE”

Mentre il resto del Mondo è necessario che curi i pazienti con gli strumenti a disposizione, al fine che nel mentre si possa trovare una soluzione valida anche perché questo allarme potrebbe andare avanti ancora a lungo: