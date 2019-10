Un caso terribile di omofobia a Formia, con una coppia perseguitata dai propri vicini di casa con minacce e lanci di pietre. Ecco la storia

Un caso orribile di omofobia a Formia che ha costretto una coppia a rivolgersi alla Polizia, per le continue minacce dei propri vicini di casa.

Minacce contro la coppia di Formia

Siamo a formia dove una coppia composta da due uomini di 47 e 48 anni, sono stati costretti a subire di tutto da parte dei propri vicini di casa.

Come evidenzia SkyTg24, i vicini non solo hanno lasciato offensive scritte sui muri ma sono anche arrivati a bussare continuamente alla loro porta di casa. Non solo, urla e bruciature del campanello, lanci di pietre.

Il Gay Center racconta anche di un vicino munito di bastone che ha deciso di sbatterlo forte contro le inferiate mentre urlava frasi offensive dirette alla coppia.

Gli stessi ahnno denunciato tutto alla Polizia, chiamandola anche più volte per raccontare i fatti – ma ad oggi non è ancora stato ottenuto l’allontanamento o la restrizione di queste persone.

La denuncia del Gay Center

Il Gay Center ha denunciato e raccontato questa storia, similare a tante che accadono ogni giorno in Italia e non solo al fine che le istituzioni possano fare qualcosa di concreto.

Si sono inoltre rivolti direttamente al Premier Conte chiedendo:

“di impegnarsi al più presto per la legge contro la omotransfobia”

Evidenziano che in assenza di una legge appropriata, oltre alle denunce non si può fare altro di concreto, mentre questa coppia – un esempio per le tante cose che accadono – è costretta a vivere nella paura tra minacce, lanci di pietre e offese.