Riflettori puntati sull’omicidio Loris Stival a pochi mesi dalla sentenza. Ma lo sfogo della compagna di Andrea Stival non è passato inosservato, sbottando contro tutti

Nessuno può dimenticare l‘omicidio Loris ma ora la compagna di Andrea Stival sbotta contro tutti e il suo sfogo irrompe determinato. Ma cosa è accaduto?

Il caso Stival e la posizione del nonno del bambino

Veronica Panarello dal carcere chiede un confronto all’americana con l’ex suocero, accusandolo di essere stato presente al momento della morte del piccolo.

Quello che lei denuncia è il fatto che il piccolo avrebbe assistito ad una scena intima tra lei e il nonno: per questo motivo ci sarebbe stata la tragedia.

Andrea Stival è stato assolto da ogni possibile accusa, ma la gogna mediatica e i social lo hanno ridotto ad una vita orribile – come più volte evidenziato dall’avvocato difensore.

Il 21 novembre è la data dove la Cassazione dovrà decidere il destino di Veronica Panarello – condannata a 30 anni di reclusione per l’omicidio di suo figlio.

Lo sfogo della compagna di Andrea Stival

Ma quello che non è passato inosservato è il comportamento della compagna di Andrea Stival. I due sono insieme da sei anni e lei è stata sentita dagli inquirenti, come testimone e per confermare l’alibi dell’uomo dopo l’accusa di Veronica Panarello.

La troupe di Pomeriggio Cinque si è recata alla loro abitazione per intervistarli in merito alla vicenda, ma la reazione della donna non è stata delle più tranquille:

“che vi possano ammazzare tutti, giornalisti di m****a”

per poi continuare evidenziando:

“solo ora stiamo cominciando a vivere”

Una situazione veramente particolare, considerando che l’uomo ha ricevuto una accusa che non riesce a scrollarsi di dosso – nonostante i giudici lo abbiano scagionato completamente.

La donna non ha rilasciato alcuna intervista e ha chiesto ai giornalisti di Barbara D’Urso di non riprenderla e non farle domande.