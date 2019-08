Omicidio Yoan, l’urlo del padre dopo la confessione del killer: “Ammazzato a tradimento”

Occhi puntati sul bruttissimo omicidio Yoan che per mano del suo migliore amico ha ricevuto tre coltellate per poi confessare tutto su Facebook. Ora il padre urla il suo dolore.

Una serata qualsiasi tra due migliori amici con quel legame che nulla sembra poter spezzare. Eppure Alberto Pastore ha rotto quel patto, dopo una discussione, accoltellando il suo migliore amico e lasciandolo agonizzante per terra – davanti al pub dove si erano incontrati.

Alberto, ricercato dai Carabinieri, ha scritto un lungo post su Facebook confessando il suo omicidio e dando la colpa al suo amico che sembra averlo portato a compiere quel gesto – così violento ed estremo.

L’oggetto della discussione e dello sdegno di Alberto? Una ragazza anche se la verità che emerge dal padre della vittima sembra essere un’altra.

Marino Leonardi ha rilasciato una intervista a il Corriere della Sera e a Studio Aperto, definendo alcuni punti importanti e spiegando il suo sentimento nei confronti dell’omicida di suoi figlio:

“anche se mio figlio non c’è più io non riesco ad odiare alberto. ho abbracciato suo padre ivano e gli ho detto di non farsene una colpa”