Omicidio Willy Duarte, la nuova udienza: “Ucciso in un minuto. Colpito come fosse un pallone”

Nell’aula della Corte di Assise del Tribunale di Frosinone, la madre di Willy, visibilmente scossa, è uscita quando è stata descritta nel dettaglio l’azione violenta che ha portato alla morte del figlio.

Era la sera del 6 settembre scorso quando Willy Duarte venne ucciso di botte all’uscita del Due di Picche, un locale di Colleferro.

Il 21enne di Paliano aveva provato a difendere un amico, Federico Zurma, finito in una rissa.

A scatenare la violenza costata la vita a Willy Duarte sarebbero stati i due amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, 22 e 21 anni rispettivamente.

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi sarebbero invece intervenuti in un secondo momento, in aiuto di Belleggia e Pincarelli.

L’ipotesi di reato formulata dalla Procura di Roma è omicidio volontario.

Il 21enne di Paliano è stato massacrato di botte, tanto che il medico legale ha fatto fatica a riconoscerne gli organi interni durante l’esame autoptico.

I 4 imputati non potranno avere diritto a sconti di pena o a riti alternativi.

Francesco Belleggia, Mario Pincarelli e i due fratelli Bianchi rischiano una condanna all’ergastolo, se dovessero essere riconosciute tutte le aggravanti del caso.

Il 10 giugno scorso è iniziato il processo per l’omicidio di Willy Duarte.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri ha accolto la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Luigi Paoletti disponendo per i quattro accusati il giudizio immediato.

Il processo si svolge a porte chiuse, per evitare assembramenti, vista la grande attenzione mediatica intorno al caso del 21enne di Paliano.

I legali dei 4 imputati avevano chiesto il rito abbreviato per poter accedere allo sconto di un terzo della pena, ma il giudice ha rigettato la richiesta.

Non si è tenuta quindi nessuna udienza preliminare.

Per l’accusa, Gabriele e Marco Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli hanno voluto uccidere Willy.

Il ragazzo venne colpito “reiteratamente e violentemente con pugni e calci al capo, al collo, al torace e all’addome”.

Il 21enne di Paliano è morto per un arresto cardiocircolatorio, provocato dai gravi traumi causati dalle botte.

L’aggressione a Willy Duarte è durata un minuto e 25 secondi.

“Willy viene colpito da un calcio, cade a terra, tenta di rialzarsi e viene colpito nuovamente. Sia Belleggia che Pincarelli colpiscono Willy quando è già a terra e non può reagire. Pincarelli va a colpire con dei pugni Willy, Belleggia sferra un calcio come se colpisse un pallone, dal basso verso l’alto, come poi si evince dalle intercettazioni”