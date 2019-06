Omicidio Vicenza, tenta il suicidio dopo aver ucciso la ex e ferito un altro uomo

Omicidio Vicenza, tenta il suicidio dopo aver ucciso la ex e ferito...

Un omicidio a Vicenza che ha sconvolto tutti, mentre tenta il suicidio e ferisce un altro uomo: ma cosa gli è venuto in mente?

Durante la serata di ieri si è consumato un crudo omicidio a Vicenza, sviluppato poi in tentato suicidio da parte dell’aggressore. Una storia di ex dove in mezzo è finito anche un uomo, ferito gravemente.

Omicidio e tentato suicidio a Vicenza

Era tarda serata quando il 112 ha ricevuto una chiamata da parte di alcune persone, per segnalare che un uomo stava accoltellando la sua vicina di casa che era insieme ad un altro uomo.

Una volta che i Carabinieri sono arrivati insieme ai medici del 118, si sono trovati davanti ad una scena raccapricciante.

Proprio all’altezza del garage del palazzo, hanno trovato due persone accoltellate e l’aggressore di 38 anni in condizioni molto grave in quanto aveva appena tentato il suicidio – con lo stesso coltello utilizzato per l’omicidio.

Movente e condizioni di salute delle tre persone

Perché tutto questo? Secondo una primissima ricostruzione da parte dei Carabinieri, l’aggressore e la donna hanno convissuto per poi lasciarsi da un mese circa.

Il loro rapporto si era improvvisamente interrotto e lui aveva lasciato la casa dove abitavano: incensurato e considerato un ragazzo normale.

Per il terzo uomo ferito e presente, ci sono ancora delle indagini da svolgere per capire il suo ruolo e se ci sia stata una lite prima di tutto il tragico epilogo.

La donna, infatti, è deceduta a causa della furia del suo ex fidanzato, mentre l’uomo in sua compagnia è ferito gravemente. L’aggressore è stato trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale di Padova e ora lotta tra la vita e la morte per le ferite auto inferte.