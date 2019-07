Omicidio Varani, i legali di Manuel Foffo lanciano l’allarme: “Picchiato e sedato”

L’omicidio Varani è stato senza pietà, crudo e violento ma ora i legali di uno dei suoi killer lanciano l’allarme: Foffo sta rischiando la vita in carcere?

L’omicidio Varani è ancora impresso nella nostra mente e nessuno può dimenticare la dinamica violenta che hanno dedicato a questo ragazzo innocente. Ma perché Manuel Foffo è in pericolo?

La conferma della condanna per la morte di Luca Varani

Manuel Foffo è stato condannato a 30 anni di reclusione con la conferma della Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa che chiedeva di procedere con “vizio di mente”.

Una morte cruda e violenta la quale si vede costretto a rispondere da solo, visto il suicidio del suo complice Marco Prato che si è definito innocente sino all’ultimo – anche nel biglietto lasciato vicino al corpo.

Nonostante i familiari di Luca sperassero in una sentenza molto più dura – ergastolo – i legali del killer lanciano un allarme preoccupante sullo stato di salute e di trattamento in carcere.

L’allarme lanciato dai legali di Foffo

Lo evidenzia AdnKronos, dove i legali lanciano un allarme particolare nei confronti del loro assistito che potrebbe essere stato picchiato duramente in carcere:

“manuel è sedato, un’ameba e sta male. deve essere curato”

La sentenza è oramai stata definita, ma loro non hanno chiesto per l’assistito uno sconto di pena o una dichiarazione di innocenza – bensì il riconoscimento delle sue condizioni critiche sia fisiche e sia psichiche.

Questa sera Quarto Grado parlerà in maniera approfondita non solo del caso che ha scosso l’Italia ma anche di come Foffo stia vivendo la sua vita in carcere.