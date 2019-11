Omicidio Vannini, “Mi ha chiesto aiuto”: testimone chiave incastra la moglie di Antonio Ciontoli

Non c’è pace per l’omicidio Vannini che ogni giorno sembra arricchirsi di nuovi particolari. Come una testimone che incastra Maria Ciontoli

Maria Ciontoli incastrata da una testimone sull’omicidio Vannini, con rivelazioni inedite che hanno lasciato gli utenti senza parole.

La famiglia Ciontoli condannata per la morte di Marco Vannini

Un caso di cronaca nera che in questi anni sembra non aver ancora trovato una risoluzione, con la famiglia che combatte per avere giustizia. Un povero ragazzo è morto a Ladispoli durante la notte passata a casa della famiglia della fidanzata, a causa di un colpo di pistola sparato e omissione di soccorso successiva.

La famiglia è stata condannata in secondo grado, con cinque anni ad Antonio Ciontoli – tre anni ai figli Federico e Marina e tre anni alla moglie Maria.

La Cassazione avrà il compito di chiudere tutto il 7 febbraio 2020. La pena di Ciontoli ha fatto discutere, soprattutto dopo il derubricamento della pena da 14 anni per omicidio volontario a 5 per omicidio colposo.

La famiglia della povera vittima va avanti e non intende arrendersi, cercando di trovare la luce di tutti i punti mancanti.

Testimone chiave incastra Antonio Ciontoli

In questo periodo sono molte le intercettazioni che sono emerse, dove si sentono molte conversazioni della famiglia Ciontoli subito dopo la morte di Marco.

Una testimone è intervenuta a Quarto Grado, conoscente della moglie di Antonio, ed ha rivelato qualcosa di inaspettato. La donna infatti sostiene che Maria Ciontoli

“la mattina del 18 maggio mi ha scritto, chiedendomi se potevo aiutarla nel far sapere al marito i nomi del medico e infermiere presenti quella notte al pit”

Una informazione assolutamente riservata che non può e deve essere divulgata a terzi, visti anche i fatti gravi che ruotano intorno alla terribile vicenda:

“mi ricordo di aver risposto al messaggio dicendo che mi dispiaceva, ma non potevo bussare per sapere i nomi”

Da quel momento le loro conversazioni si sono interrotte e la testimone ha cancellato il numero di telefono.