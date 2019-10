Omicidio Vannini, “Una gogna e un processo”: tuona la rabbia di Davide Vannicola con una lettera esclusiva

L’omicidio Vannini torna in prima serata su Quarto Grado, ma Vannicola tuona la sua rabbia con una lettera aperta contro proprio la sua ultima apparizione televisiva

Questa sera a Quarto Grado si affronta nuovamente il caso terribile dell’omicidio Vannini, le luci sono puntante su Vannicola e la sua lettera aperta contro il programma.

Il caso di Marco Vannini a Quarto Grado

Questa sera su Rete Quattro una nuova puntata di Quarto Grado dove si affronterà nuovamente il caso terribile del ragazzo ucciso a Ladispoli.

Nuove intercettazioni e approfondimenti su Antonio Ciontoli e tutte le conversazioni avvenute, subito dopo la morte del giovane ragazzo. Ma facciamo un passo indietro alla scorsa puntata, dove l’ospite di punta era Davide Vannicola.

La lettera aperta di Davide Vannicola

Il superteste Vannicola è stato ospite di Quarto Grado la scorsa settimana e le cose non sono andate come gli utenti pensavano. A tal proposito scrive una lettera aperta a TerzoBinario, che la pubblica integralmente.

Nella stessa, Vannicola ripercorre quanto accaduto quella sera evidenziando che il desiderio più grande fosse di andare via:

“mi aspettavo giornalismo e informazione. solo a queste condizioni è giusto che io mi esponga in una vicenda tanto grave quanto delicata”

Sottolinea di non aver visto alcun tipo di giornalismo durante la puntata:

“che cosa era?un processo a vannicola…una gogna mediatica? non lo so”

Nella lettera fa emergere che secondo lui il messaggio che sarebbe dovuto passare era quello dell’archiviazione delle sue dichiarazioni:

“dunque vannicola è un bugiardo”

Per lui è stato difficile – scrive sempre nella lettera – far emergere la confidenza del maresciallo Roberto Izzo, che purtroppo non lo ha tutelato come cittadino e da tutto quello accaduto in seguito:

“il proposito era poter dare un apporto alla ricerca della verità, ma la giustizia mi ha deluso ancora archiviando il procedimento”

Termina ringraziando gli utenti che hanno espresso solidarietà nei social a proposito di come è stata svolta la puntata di venerdì scorso.

Ci sarà una risposta da Quarto Grado questa sera?