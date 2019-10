Riflettori ancora accesi sull’omicidio Vannini e sulla presunta amicizia tra Izzo e Ciontoli. Che cosa sta accadendo?

Questa sera Quarto Grado indagherà a fondo su nuovi aspetti dell’omicidio Vannini, nonché la presunta amicizia tra Ciontoli e Izzo.

Il verdetto della Cassazione

Tutti in attesa per il verdetto definitivo della Cassazione, previsto per il mese di febbraio 2020. Nel mentre la Procura di Civitavecchia ha deciso di archiviare il fascicolo contro il militare, dopo le dichiarazioni di Vannicola la quale non è stato trovato alcun riscronto.

Vannicola ha dichiarato dapprima a Le Iene e poi agli inquirenti – come super testimone – una serie di eventi che portano a pensare che tra Izzo e Antonio Ciontoli ci fosse un legame molto stretto.

Lo stesso Vannicola dopo aver saputo dell’archiviazione del fascicolo, ha dichiarato a Chi l’ha Visto

“ho deciso di raccontare tutto solo ora, è stata mia moglie a convincermi”

Rispondendo inoltre alle varie offese e definizioni

“mi faccio pubblicità sulla morte di un ragazzo? Sarei un mostro…izzo era come un padre, mi confidava tutto quello che accadeva in caserma”

Proprio per questo sembra che lo stesso Izzo abbia confidato a Vannicola, ciò che è stato consigliato ad Antonio Ciontoli la notte dell’omicidio ovvero di prendersi la colpa per quanto avrebbe fatto il figlio Federico.

Sempre a Chi l’ha Visto, Vannicola evidenzia che nel 2013 Izzo gli avrebbe permesso di assistere ad un interrogatorio – violandone la segretezza. Una confidenza tale e un legame, che Izzo non conferma e nega su tutta la linea.

Nuovi dettagli inediti Quarto Grado

Questa sera nuova puntata di Quarto Grado, con dettagli inediti delle dichiarazioni di Vannicola sul rapporto di Izzo e Ciontoli.

Non solo, perché verranno mostrati video e interviste per arrivare alla verità di cosa sia accaduto quella terribile notte in cui Marco ha perso la vita.