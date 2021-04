La vittima fu colpita con 14 coltellate, 5 delle quali mortali.

L’ha colpita con 14 coltellate sotto gli occhi della figlia maggiore. È il resoconto del drammatico omicidio avvenuto l’8 maggio dello scorso anno a Milzano, Brescia.

Gianluca Lupi, 41 anni, uccise la moglie, Zsuzsanna Mailat detta Susy.

I due avevano tre figli, di 15, 8 e 3 anni. L’omicidio avvenne sotto gli occhi della figlia maggiore.

Il primo ad accorrere sul luogo del delitto fu il sindaco di Milzano, allarmato dalle urla della donna.

Quando i soccorsi giunsero sul posto, per la vittima non c’era ormai più nulla da fare.

Dal carcere in cui è detenuto con l’accusa di omicidio, Gianluca Lupi ha scritto una lunga missiva, in cui ha cercato di spiegare le “ragioni” del suo terribile gesto.

“Quando nacque Ettorino, (l’ultimo dei figli, n.d.r.) affetto da una malattia rara, qualcosa tra me e mia moglie si incrinò. Io ero finito in depressione, lei era tornata molto cambiata da una vacanza nel 2019. Una sera la vidi in auto sotto casa con un uomo, un animatore. Mia figlia Emily mi disse che per uscire con lui in vacanza, la lasciava con i fratelli”