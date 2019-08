Omicidio suicidio a Pesaro, la terribile verità dietro l’orrendo gesto dell’ex marito

Un terribile omicidio suicidio a Pesaro, con la moglie strangolata e l’ex marito trovato impiccato. Ma cosa è successo veramente in quella casa?

L’omicidio suicidio a Pesaro ha colpito due ex coniugi, in casa di lei mentre le figlie erano in vacanza in Moldavia. Quello che emerge ora è veramente molto difficile da accettare.

La violenta morte di Maria Cegolea

Una casa alle porte di Pesaro e una donna che per sfuggire alla rabbia violenta dell’ex marito si barrica in bagno. Un delitto premiditato da tempo aspettando che le due figlie fossero lontane – in vacanza – prima di compiere il suo gesto finale.

Aveva ancora le chiavi di casa ed è entrato cercandola, per poi riuscire ad aprire la porta del bagno e scaraventarla conto il bidet tanto da sradicarlo completamente. Poi ha preso un asciugamano e l’ha soffocata al fine che non urlasse.

Lei si è sicuramente difesa – la conferma avverrà con l’autopsia – viste le lesioni sulle braccia del marito e la carne sotto le unghie di lei.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe vegliato sul corpo senza vita di Maria per circa due ore, per poi recarsi nel capanno e impiccarsi con una corda acquistata poco prima di recarsi in quella casa.

La verità dietro il terribile gesto dell’uomo

Per capire bene questa terribile faccenda, facciamo un passo indietro nella storia. Andrej era un uomo di 42 anni sposato con Maria dalla quale ha avuto due splendide figlie.

Secondo la ricostruzione, l’uomo sarebbe stato sempre ossessionato dalla gelosia per la moglie tanto da diventare violento e minacciarla spesso e volentieri in passato.

Una delle due figlie, in vacanza in Modalvia con la sorella, ha raccontato che la mamma era una vittima di continue violenze anche se non ha mai voluto sporgere denuncia per non rovinargli la vita.

Farlo andare via di casa per le tre donne sembrava essere stata la soluzione corretta, poi l’ultima telefonata alla madre:

“ci ha detto che non aveva voluto riprendere nostro padre a casa, invitandolo ad andare a dormire nella camera in affitto. ma non si sentiva in pericolo.”

Come si evince da Il Resto del Carlino, ora si attende l’autopsia di entrambi i corpi così da far emergere modalità e tempistiche tra una morte e l’altra.