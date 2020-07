Omicidio-suicidio ad Aprilia: uccide la moglie e si toglie la vita

Drammatico omicidio-suicidio ad Aprilia nella notte: un uomo ha ucciso la moglie, poi si è tolto la vita con un colpo di pistola.

L’omicidio è avvenuto in un’abitazione nella zona di Fossignano, Aprilia.

Tragedia ad Aprilia

Tragedia la notte scorsa ad Aprilia,dove un coppia di coniugi è stata trovata senza vita nell’abitazione sita nella zona di Fossignano.

Come riferisce anche Latinatoday, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aprilia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, potrebbe trattarsi di un omicidio suicidio. Il dramma è avvenuto in una villetta in via Chiascio. Un uomo avrebbe ucciso la moglie a colpi di pistola, per poi puntare l’arma contro di sé.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire quanto accaduto.

Omicidio-suicidio a Parma

Nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, un altro omicidio-suicidio è avvenuto a Borgotaro, Parma.

Un uomo di 40 anni, agricoltore, ha imbracciato il fucile ed sparato, alla moglie, 35 anni, infermiera.

Il presunto omicida ha poi puntato l’arma contro di sé ed ha esploso un colpo mortale. La coppia aveva un figlio di 13 anni, che, al momento della tragedia, si trovava a casa dei nonni.

A fare la drammatica scoperta è stato il fratello dell’uomo, che ieri mattina aveva tentato più volte di mettersi in contatto con l’agricoltore, senza mai ricevere risposta.

Così, si è recato di persona nell’abitazione del fratello ed ha scoperto i due corpi senza vita.

Notizia in aggiornamento.