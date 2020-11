Omicidio Simone Frascogna, 19enne ucciso con 9 coltellate: l’assassino si pente

Il delitto è avvenuto la sera del 3 novembre scorso a Casalnuovo, in provincia di Napoli.

Simone sarebbe stato ucciso dopo una lite nata per problemi di viabilità, su Corso Umberto I. Ferito, in maniera lieve, anche un amico della vittima.

Omicidio di Simone Frascogna

Era il 3 novembre scorso quando Simone Frascogna, 19 anni, venne ucciso da un ragazzo poco più piccolo di lui, mentre stava rientrando a casa con un amico.

Il ragazzo era in macchina, quando, per una mancata precedenza, era iniziata una lite verbale tra Frascogna ed un altro gruppo di ragazzi, tra cui l’omicida. Poco più avanti, su Corso Umberto, a Casalnuovo, il 19enne si era fermato con l’auto per aspettare un amico e fu proprio in quel frangente che avvenne l’omicidio.

Domenico Iossa lo colpì con una serie di coltellate, che non lasciarono scampo a Simone. Migliore sorte toccò all’amico della vittima, rimasto ferito lievemente.

L’omicida di Simone Frascogna, finito in carcere con l’accusa di omicidio, si è detto pentito per quanto accaduto, ed ha scritto una lunga lettera ai familiari del ragazzo.

“Non vi sono parole per farvi comprendere come io stia male, non riesco a sopportare il peso di avere tolto la vita a un giovane ragazzo come me”

si legge in uno stralcio del testo.

L’autopsia sul corpo di Simone

Intanto, sono stati resi noti i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Simone Frascogna. Il ragazzo è stato ucciso con 9 coltellate, due quelle mortali.

Le due coltellate che sono costate la vita al 19enne di Casalnuovo avrebbe leso organi vitali, causando un’emorragia interna, che non ha lasciato scampo a Simone.

I familiari del ragazzo, intanto, chiedono sia fatta giustizia per la morte di un ragazzo così giovane.

“Simone è morto da eroe. La lettera scritta dall’assassino di mio figlio non mostra alcun pentimento sincero”

ha detto la mamma del ragazzo. Intanto, il 18enne Domenico Iossa resta in carcere con l’accusa di omicidio.