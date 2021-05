Roma, 53enne ucciso a coltellate in casa: ferito gravemente il figlio

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno visto la vittima riversa a terra.

La tragedia è avvenuta in un’abitazione in via Liburni a Roma, in zona San Lorenzo.

Uomo trovato morto in casa

Un giallo ancora da chiarire quello avvenuto nelle prime ore di questo pomeriggio a Roma.

Un uomo di 53 anni è stato trovato nella sua abitazione in via Tiburni, quartiere San Lorenzo.

In un’altra stanza, riverso in una pozza di sangue il figlio di 18 anni, ferito gravemente.

Stando alle prime informazioni, sembra che sia il padre che il ragazzo avessero ferite di arma da taglio sul corpo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno notato il corpo della vittima riverso a terra.

Sul posto sono giunti carabinieri e sanitari del 118. Il ragazzo è stato trasferito in gravi condizioni al vicino ospedale.

Notizia in aggiornamento.