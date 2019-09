L’omicidio Ragusa è sempre con i riflettori puntati, ma ciò che ora emerge è il patteggiamento di Logli per l’accusa di reato di falso idoelogico

Nuovi guai per Logli e l’omicidio Ragusa? Questa volta l’uomo accusato di aver ucciso la moglie ha dovuto patteggiare per una pesante accusa.

I problemi della autoscuola Futura

L’autoscuola Futura è l’azienda di famiglia che veniva gestita direttamente da Logli e dalla moglie Roberta. Che cosa è accaduto? Secondo le varie ricostruzioni, questa attività di famiglia sarebbe al centro di molti interessi finanziari – tali che avrebbero impedito il divorzio dalla moglie, a suo tempo ancora in vita, proprio a causa di un intreccio e di molte problematiche.

Il movente che in questi anni ha scatenato gli inquirenti e la cronaca, si basa proprio sulla relazione con Sara Calzolaio – iniziata quando la donna entra a far parte della famiglia come baby sitter e impiegata dell’autoscuola.

Nella ricostruzione del processo, Roberta sarebbe stata uccisa dal marito mentre cercava di fuggire, il 13 gennaio 2012. La fuga potrebbe essere stata relativa alla scoperta della relazione segreta.

Il patteggiamento di Antonio Logli

Logli in questi giorni ha patteggiato, ma non per la sua accusa di omicidio nei confronti della moglie bensì per un problema della autoscuola.

L’accusa è quella di falso idoelogico commesso come responsabile dell’attività: sembra infatti che siano state rilasciate alcune patenti nuovi senza alcuna visita medica. Il padre è accusato dello stesso reato e si difenderà con rito ordinario durante il processo.

Al contrario del padre Logli ha patteggiato per un anno senza condizionale, essendo in carcere con l’accusa di omicidio. Non potrà beneficiare quindi della condizionale perché condannato in via definitiva a 20 anni di carcere.

Un caso che ha sconvolto Logli e che mette sul piatto l’ennesima accusa e problemi che emergono dopo anni di indagini.