Terribile omicidio nella notte a Pozzuoli, dove un uomo ha ucciso il fratello al temine di una lite. In casa era presente anche la madre.

Omicidio a Pozzuoli

Dramma nella notte a Pozzuoli, in un’abitazione di via Catullo, in una palazzina popolare.

Come evidenzia anche NapoliToday, nel rione Toiano del quartiere partenopeo, un 53enne ha accoltellato a morte il fratello minore al termine di una lite.

In casa, al momento del delitto, era presente anche la madre dei due. La vittima, con diversi precedenti penali, è Rosario Lucignano, 44 anni. Ad aggredirlo mortalmente il fratello 53enne, Filippo, incensurato.

La madre ha allertato i soccorsi e le forze dell’ordine, ma i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 44enne.

Al vaglio degli inquirenti i motivi della lite, finita in tragedia. Pare che i due stessero discutendo per futili motivi, quando il fratello maggiore ha impugnato un coltello da cucina, colpendo a morte la vittima.

Filippo Lucignano si trova nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’interrogatorio di convalida del fermo.