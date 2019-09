Omicidio Piscitelli, Gaudenzi pronto a parlare: “Sono rimasto solo, dirò la verità”

I video di Fabio Gaudenzi sono eloquenti e ora, per l’omicidio Piscitelli è pronto a parlare ma senza tradire nessuno dei suoi “camerata”. A che punto siamo?

La testimonianza di Fabio Gaudenzi

Fabio Gaudenzi, estremista di destra ed ex leader della fazione opposta della Roma Opposta Fazione era molto vicino a Massimo Caminati, con la quale condivide una condanna per il Processo Mafia Capitale.

Si è consegnato alla Polizia evidenziando di aver sparato diversi colpi di arma da fuoco, aspettando di essere andato a prendere dagli stessi inquirenti.

Quello che promette è di raccontare ogni minimo dettaglio sulla morte di Diabolik, ucciso il 7 agosto a colpi di arma da fuoco alla testa – mentre attendeva qualcuno al Parco della Caffarella.

Ci sono due video differenti che Gaudenzi ha girato e postato dove si spiega la sua scelta dettagliatamente.

I video postati da Gaudenzi

Un video dove il volto non si vede e dove si identifica subito con la sua fede politica, lanciando un messaggio diretto dove sottolinea che il suo volere è quello di parlare della morte di Diabolik:

“dirò chi sono i mandanti ma non tradirò mai massimo carminati e i miei camerata”

Nel secondo video giustifica la sua scelta proprio per salvarsi e non finire forse nello stesso modo, così diretto e crudo: