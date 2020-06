Omicidio Pamela Mastropietro, archiviazione accusa di stupro: le parole dello zio

C’è una archiviazione in merito all’omicidio di Pamela Mastropietro che riguarda l’accusa di stupro. Le parole dello zio.

La Procura di Macerata ha archiviato l’inchiesta in merito ai due uomini accusati di stupro nei confronti di Pamela, il giorno prima del suo terribile omicidio avvenuto il 30 gennaio 2018.

Gli inquirenti avevano messo gli occhi su un uomo di 50 anni di Modigliano che si era prestato a dare un passaggio alla vittima dopo il suo allontanamento dalla Comunità. Poi un tassista di origini argentine l’avrebbe fatta dormire a casa sua. Tutti e due sono stati accusati di avere avuto rapporti intimi con la ragazza e di essersi approfittati del suo stato di difficoltà.

La denuncia è ora stata archiviata per un difetto di querela. Come si legge su AdnKronos lo zio – nonché avvocato della famiglia – ha asserito:

“la motivazione è che essendo maggiorenne solo pamela avrebbe dovuto presentare denuncia. nessun altro avrebbe potuto farlo se non lei stessa, uccisa però in via spalato il giorno dopo la violenza”