L’omicidio Meredith torna sotto i riflettori con la decisione presa per Rudy Guede, dopo il suo comportamento esemplare dentro il carcere

Rudy Guede fuori dal carcere e collaborerà con un centro studi di criminologia, dopo l’omicidio Meredith di Perugia.

La terribile morte di Meredith Kercher

Impossibile dimenticare la morte della ragazza inglese, avvenuto durante la notte di Halloween nel 2007. La sua morte arriva dopo un profondo taglio alla gola e dissanguamento, lasciata nella sua camera e nascosta sotto un piumone.

Il ritrovamento è stato fatto dalla Polizia e Carabinieri, accorsi in quella casa di Perugia dopo la chiamata di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, che rientrando avevano trovato il vetro del bagno rotto – e per paura di un possibile ladro, hanno allertato gli inquirenti.

Una volta entrati hanno trovato tracce ematiche nel bagno così poi da raggiungere la camera, dove è stato trovato il corpo della ragazza privo di vita.

Una vicenda giudiziaria complicata che vede come colpevoli inizialmente Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Rudy Guede. Quest’ultimo è rimasto in carcere mentre gli altri due ragazzi sono stati assolti da ogni accusa nel 2015.

La semi libertà per Rudy Guede

Il Tribunale di Roma ha emesso la sua sentenza, decidendo per la semi libertà di Rudy Guede ma non di prestare servizio con i servizi sociali.

Lui è stato messo in carcere per scontare 16 anni di reclusione e ora oltre alla semilibertà è stato anche concessa una collaborazione con il Centro Studi criminologi di Viterbo per alcune ore durante il giorno. La sera dovrà poi rientrare in carcere.

Come cita l’Ansa, la decisione viene presa a seguito di una unanimità da parte degli operatori e psicologici del carcere:

“si è sempre comportato in maniera esemplare”

Per questo il tribunale ha preso atto di tutto il suo percorso non solo personale ma anche didattico – infatti si è laureato con il massimo dei voti conseguendo successivamente la magistrale.