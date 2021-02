Omicidio Luca Sacchi, “I colpevoli si sono rifatti una vita”: le strazianti parole di papà Alfonso

Nel processo per la morte del personal trainer 24enne ucciso con un proiettile alla nuca si sta per giungere alle fasi finali.

Nel caso dell’omicidio di Luca Sacchi le ultime notizie sono sconcertanti: Princi è stato nuovamente arrestato per evasione dai domiciliari e si sta rifacendo una vita, così come Anastasiya.

Nel frattempo il processo è stato rimandato a causa del Covid contratto da uno degli imputati.

Ecco tutti gli aggiornamenti sul caso e le parole del papà di Luca Sacchi.

La morte di Luca Sacchi ancora senza spiegazione

È passato poco più di un anno da quella maledetta sera del 23 ottobre 2019 nella quale il 24enne personal trainer romano Luca Sacchi perse la vita.

La morte del ragazzo fu provocata da un proiettile alla nuca che lo colpì mentre si trovava di fronte ad un pub assieme ad alcuni amici ed alla sua fidanzata.

Proprio la ragazza, Anastasyia Kylemnyk, baby-sitter 26enne, raccontò che i due erano stati vittime di una improvvisa rapina degenerata poi in omicidio. La sua versione barcollò quasi subito e presto emerse come sia lei che l’amico di Luca, Giovanni Princi fossero invece coinvolti in una compravendita di droga.

Una ingente partita di stupefacenti, 15 chili, che in due avrebbero dovuto comprare da due pusher a fronte di un pagamento di 70 mila euro contenuti nello zainetto rosa della ragazza.

Proprio i due pusher Valerio Del Grosso che esplose materialmente il colpo mortale e Paolo Pirino sono accusati di omicidio in concorso assieme ad altri complici.

Luca da quanto è stato accertato, era totalmente estraneo alla vicenda e come ripete il padre Alfonso Sacchi senza darsi pace:

“Luca è morto senza sapere perché.. per me gli esecutori materiali sono Anastasiya e Giovanni”

Princi evaso dai domiciliari per una passeggiata: le parole di papà Alfonso

Proprio il padre di Luca che in questi lunghi mesi assieme alla mamma del personal trainer ed al fratello hanno lottato per far emergere la verità, ha espresso il suo pensiero al settimanale Giallo numero 7.

Per Alfonso i reali colpevoli morali della morte di Luca sono quindi Anastasyia e Giovanni. La bionda 26enne in particolare avrebbe raccontato una serie di falsità circa quanto accaduto quella notte, a partire dall’aggressione che avrebbe subito all’uscita del locale.

“Continuo a sostenere che l’aggressione ad Anastasyia non ci sia stata, ma faccia parte della serie di bugie che ha raccontato”

A riprova ci sarebbe la testimonianza di due commercianti che avrebbero smentito l’arrivo dell’ambulanza per medicare la giovane nelle fasi successive allo sparo.

Oltre alle molte versioni della giovane, che è solo indagata per violazione della legge sulla droga ed è anche parte civile nel processo, ad aumentare il dolore della famiglia Sacchi è quanto concesso a Princi.

Il 25enne è stato infatti già condannato a 4 anni di domiciliari per la violazione della legge sulla droga ma solo pochi giorni fa è evaso sfruttando un permesso per un colloquio di lavoro.

È stato rintracciato grazie al braccialetto elettronico ed arrestato nuovamente: dovrà ora subire un secondo processo, questa volta per evasione. Il giovane stava passeggiando con fidanzata e cane.

“La mia famiglia deve pure sopportare la beffa dei permessi a Princi..Non li perdonerò mai. Loro hanno ancora un futuro: Princi esce con la nuova fidanzata, lei può rifarsi una vita, ma Luca non c’è più”

Processo rimandato: Del Grosso ha il Covid

Il dramma della famiglia Sacchi non ha fine ed il processo che dovrebbe chiarire quanto accaduto è stato rimandato pur essendo arrivato ormai alle fasi finali.

Imputati sono oltre a Del Grosso e Pirino anche Marcello De Propris che fornì l’arma e suo padre Armando proprietario della pistola.

L’udienza che si doveva tenere poche settimane fa è stata rimandata per un motivo sanitario: Valerio Del Grosso è risultato positivo al Covid.

Nella prossima udienza dovranno presenziare anche Princi e la ex fidanzata Clementina Burcea: secondo testimoni la giovane rimase su una panchina a parlare diverse ore con la Kylemnyk dopo l’aggressione a Luca.

Princi come si è detto ora è legato ad un’altra ragazza ed anche il legame che si suppone esserci stato proprio con Anastasyia si è spento: da quanto emerge su Giallo, anche la 26enne avrebbe un nuovo fidanzato ancora segreto.

Le prossime settimane saranno dunque fondamentali per le fasi finali del processo che, si spera, porti finalmente all’individuazione delle reali responsabilità per la morte atroce del povero Luca Sacchi.