Omicidio Luca Sacchi, la mamma a Quarto Grado: “Ma come è possibile?”

L’omicidio di Luca Sacchi analizzato durante l’ultima puntata di Quarto Grado con l’intervento della madre della vittima, che si interroga su quanto deciso per Princi.

Prima condanna per l’omicidio del giovane personal trainer di Roma, ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre con un colpo di pistola alla testa.

Giovanni Princi l’amico della vittima è stato condannato a 4 anni di reclusione con giudizio abbreviato con accusa di violazione della legge sulla droga. Princi resta agli arresti domiciliari e sarebbe l’intermediario – insieme alla fidanzata della vittima Anastasiya – nella questione dell’acquisto del quantitativo di droga venduta dal gruppo capeggiato da Valerio del Grosso e il complice Paolo Pirino.

Per Princi in precedenza erano stati chiesti 6 anni e 4 mesi di carcere.

Durante la puntata di Quarto Grado andata in onda ieri, tra le tante storie, anche quella del povero Luca Sacchi. I genitori ospiti della trasmissione hanno commentato la sentenza e la condanna di Giovanni Princi:

“lui ha organizzato tutto, anche la morte di mio figlio. nonostante questo è riuscito a prendere solo quattro anni e se l’è cavata anche questa volta. secondo me ha organizzato anche come muoversi con il suo avvocato, al quale voglio dire che non vedo princi così addolorato come dice lui”