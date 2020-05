Omicidio Luca Sacchi, i genitori negano: “Non conosceva i suoi killer, era lì per lavoro”

Le nuove rivelazioni che sono state fatte in aula sull’omicidio di Luca Sacchi hanno indignato i genitori che spiegano il perché degli spostamenti del figlio.

Ieri è iniziato il processo per i sei imputati sull’omicidio del povero ragazzo, assassinato da Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. I genitori al termine non hanno solo commentato il loro stato d’animo dopo aver rivisto Anastasiya per la prima volta ma anche quello che è emerso:

I genitori si riferiscono alle nuove rivelazioni in merito ad sms e all’aggancio dello smartphone in una cella a Casal Monastero:

“emerge, che è cosa ben diversa, l’aggancio della cella a casa Monastero. proprio in quella zona vi sono scuole di arti marziali e luca – come personal trainer – era solito proporsi in queste strutture, ragion per lui non è da escludere che si fosse recato in quella zona per questo motivo”