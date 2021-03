Il piccolo era stato trovato morto 6 mesi prima del presunto omicidio della nonna.

La 38enne aveva raccontato di aver trovato il piccolo senza vita nel suo letto.

L’omicidio di Loredana Stupazzoni

Aveva raccontato di aver fatto a pezzi il cadavere della madre, dopo averla trovata senza vita nella sua abitazione.

Protagonista dell’anomala confessione, Giulia Stanganini, 38enne di Genova, arrestata nell’aprile dello scorso anno per omicidio volontario.

La donna aveva raccontato che il corpo della madre era in avanzato stato di decomposizione. Quindi, per disfarsi del cadavere, lo aveva fatto a pezzi, che avrebbe poi riposto in alcuni sacchetti.

Stando al racconto della 38enne, la madre si era tolta la vita, impiccandosi.

Giulia Stanganini venne poi arrestata dopo un lungo interrogatorio. Le due donne vivevano insieme dopo che la 38enne aveva perso il suo unico figlio, di appena 3 anni.

Le accuse a carico della donna

Secondo i primi accertamenti, il piccolo era morto per un arresto cardiocircolatorio.

Proprio sulla morte del bambino sono emerse importanti novità. Secondo quanto riferisce anche l’Ansa, il bambino non sarebbe morto per cause naturali, ma sarebbe stato ucciso dalla madre.

Il bimbo era stato trovato morto il 22 novembre del 2019. La 38enne aveva accusato il pediatra di essere stato superficiale.

La madre della donna però l’aveva accusata di essere lei la causa della morte del bambino.

In un primo momento si era pensato davvero che il piccolo fosse deceduto per cause naturali.

La svolta nelle indagini è arrivata dopo le analisi sul computer di Giulia Stanganini.

La 38enne avrebbe cercato online informazioni su come soffocare le persone senza lasciare tracce. Ad evidenziarlo, le ricerche con le parole chiave: “mamme che uccidono figli”, “infanticidio”, e “come uccidere un bambino”.

Secondo gli inquirenti, la Stanganini, che è ora accusata di omicidio aggravato premeditato, avrebbe soffocato suo figlio con un cuscino sulla faccia mentre il piccolo dormiva.