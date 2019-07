Omicidio Leonardo, foto agghiaccianti emergono dai cellulari della mamma e compagno

L’omicidio del piccolo Leonardo potrebbe avere una svolta terribile, con una conferma che arriva direttamente dal cellulare dei genitori

Chi può dimenticare l’omicidio di Leonardo? Nessuno e ora è ancora peggio visto che sono emerse delle foto agghiaccianti che incastrano la madre e il compagno.

La tragica morte di Leonardo Russo

Un piccolo bambino di soli due anni che ha subito l’impossibile, morendo all‘interno della sua abitazione per le botte violente ricevute – tante da lacerare il fegato.

Nicolas Musi – compagno della madre Gaia nuovamente incinta – non risponde alle domande e tenta un gesto estremo, mentre lei addossa la colpa al suo compagno senza provare nulla.

Ci sono state moltissime indagini su questo caso di infanticidio violento, l’ennesimo qui in Italia, ma la conferma è quella che il piccolo presentasse dei lividi ed escoriazioni non dovute solo alla sua ultima sera ma anche pregresse.

Ora emerge qualcosa che potrebbe dare una conferma agghiacciante sul coinvolgimento di entrambi sulla morte del piccolo.

Le foto agghiaccianti delle botte nel cellulare dei genitori

Come da racconto di Repubblica, le indagini si sono spinte molto avanti e quello che è emerso ha qualcosa di terribile. Sono stati requisiti i cellulari della madre e del compagno Nicolas Musi e al loro interno ci sono foto che dimostrerebbero tutte le botte prese dal bambino nel corso del tempo – quasi un mese prima dell’omicidio.

In una immagine – sempre come si evince dal quotidiano – sono evidenti i segni sul corpo nonché lividi e un occhio nero – mentre gioca tranquillamente con la sua macchinina.

Questo confermerebbe anche il suo stato, quando condotto in Ospedale pieno di echimosi non recenti. Gli inquirenti hanno proceduto con il sequestro di tutte le fotografie, fondamentale per scoprire cosa sia accaduto al povero Leonardo.