Omicidio di Lecce, De Marco a giudizio immediato: rifiutata perizia psichiatrica

È stata rigettata la richiesta della difesa di Antonio De Marco, il killer di Daniele De Santis ed Eleonora Manta.

Lo studente di infermieristica si trova in carcere ed ha rivelato particolari inquietanti sul delitto. Ora andrà a processo con rito immediato: ecco cosa è stato deciso.

Omicidio di Lecce: 3 mesi dalla mattanza

È stato un Natale molto triste per i famigliari dei due fidanzati di Lecce uccisi il 21 settembre scorso con più di 50 coltellate nella loro casa in cui avevano appena iniziato la convivenza.

A 3 mesi dalla mattanza avvenuta intorno alle 20 di sera in via si conosce il nome del feroce killer che ha compiuto lo scempio portandosi via la vita del 33enne Daniele De Santis e della fidanzata 30enne Eleonora Manta.

Si tratta del 21enne studente di infermieristica Antonio De Marco, reo confesso del duplice omicidio.

A portare a lui sono stati una serie di indizi lasciati sulla scena del delitto come i biglietti con gli appunti per la mattanza.

Anche numerose testimonianza dei vicini di casa hanno portato all’identificazione di De Marco e la conferma si è avuta con il ritrovamento nel suo appartamento di un diario in cui confessa di aver premeditato tutto fin dallo scorso agosto.

Dubbi restano intorno alla dinamica ed al movente, indicato dallo stesso De Marco come una “vendetta” per punire la troppa felicità dei due fidanzati.

Sulla dimensione psicologica dell’imputato si gioca la difesa di De Marco ma ora è giunta una notizia che chiarisce cosa accadrà ora.

Niente perizia psichiatrica per il killer

La notizia è giunta nelle scorse ore ed ha avuto un immediato risalto mediatico. Per Antonio De Marco non ci sarà la possibilità di essere sottoposto ad una perizia psichiatrica, come richiesto dalla difesa.

Il gip Michele Toriello infatti ha rigettato la richiesta poiché l’ha definita inammissibile e ciò comporta che il 21enne andrà a giudizio immediato. Solamente in corso di processo si potrebbe eventualmente eseguire tale perizia.

Intanto per De Marco è finito il periodo di isolamento ed è stato trasferito in un altro reparto del carcere Borgo San Nicola di Lecce.

Secondo quanto riporta anche The Social Post infatti, la prima udienza del processo a De Marco si terrà il 18 febbraio 2021 in Corte d’Assise di Lecce.

L’iter processuale che attualmente vede lo studente di infermieristica come unico imputato dunque si spera faccia finalmente luce su questa terribile vicenda.