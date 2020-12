Omicidio Jessica Mantovani, la svolta: altri 8 indagati, attesa per risultati esami

Arriva la svolta nel caso dell’omicidio di Jessica Mantovani, la 37enne morta nel Bresciano. 8 gli indagati, ecco i dettagli.

Avrebbero agito in concorso per occultare il cadavere di Jessica Mantovani, la donna ritrovata in una centrale idroelettrica.

Oggi è il giorno degli accertamenti irripetibili che potrebbero confermare uno scenario agghiacciante, ecco tutti gli aggiornamenti sulle ultime scoperte degli inquirenti.

Omicidio di Jessica Mantovani, un mistero ancora insoluto

Il caso di Jessica Mantovani rappresenta un giallo che presenta molti punti oscuri. Il ritrovamento del cadavere della 37 avvenne risale al 13 giugno del 2019.

Il corpo della giovane donna si trovava nella centrale idroelettrica di Prevalle nel Bresciano, incastrato in una grata.

Inizialmente si pensò ad un suicidio ma in seguito fu chiaro che la donna era stata uccisa.

L’autopsia confermò che Jessica era morta per una ferita sul cranio inferta fuori dall’acqua. Il corpo presentava lividi ed I suoi polmoni infatti risultavano privi di acqua.

Inoltre accanto al corpo vi era un cuscino, forse usato per tamponare le perdite di sangue.

Due uomini indagati ma a piede libero

L’indagine fino ad ora ha portato all’individuazione di duro uomini sospettati per l’omicidio della 37enne.

Si tratta di un amico di Jessica, Il 50enne Giancarlo Bresciani, ed il 23enne Marco Zocca.

La giovane aveva infatti trascorso l’ultima sera in casa di Bresciani, mentre il giovane sarebbe un vicino di casa dell’uomo.

La versione di Giancarlo non convinse fin da subito gli inquirenti ed in casa sua vennero trovate delle tracce di sangue di Jessica ed altre tracce biologiche di Zocca.

Entrambi gli uomini però si trovano in stato di libertà nonostante i forti sospetti e continuano a dichiararsi estranei alla vicenda.

La nuova svolta: altre 8 persone indagate, ecco i motivi

La nuova svolta arriva negli scorsi giorni ed allarga l’inchiesta: ben 8 persone risultano attualmente indagate.

Secondo le ipotesi degli inquirenti, come riportato anche da Fanpage, i sospettati avrebbero agito in concorso per occultare il cadavere di Jessica.

Proprio per oggi martedì 22 dicembre sono previsti esami sulle auto appartenenti agli 8 indagati. L’obiettivo è rintracciare tracce biologiche di Jessica.

Si attendono dunque i risultati degli accertamenti che potrebbero portare alla svolta definitiva del caso della tragica morte di Jessica Mantovani.