Omicidio Iolanda, la madre confessa cambiando versione e gela gli inquirenti

Il caso dell’omicidio di Iolanda è ancora aperto e avvolto nel mistero, tanto che ora anche la mamma cambia versione confessando qualcosa di inaspettato

Immacolata e Giuseppe sono in carcere per l’omicidio della piccola Iolanda, anche se nuove confessioni e perizie potrebbero portare verso una nuova strada.

Le intercettazioni scioccanti dei genitori di Iolanda

In tutto questo misterioso delitto c’è anche l’intercettazione che incastra i due genitori della piccola, arrivata in ospedale in fin di vita e con una autopsia considerata molto particolare.

Tutto è ancora secretato, ma quanto emerso ha qualcosa di terribile:

“l’omicidio lo abbiamo fatto…non apriamo bocca o andiamo in galera”

Una conversazione netta e decisa tra Raffaele Passariello e la moglie Immacolata che in certi interrogatori ha accusato il marito, per violenze e maltrattamenti sulla piccola.

Lei, ha dichiarato in un primo momento, di non essere intervenuta per fermare il marito per paura di essere picchiata, lasciandolo fare. Ma ora spunta una nuova dichiarazione, rilasciata durante l’ultimo interrogatorio.

La nuova testimonianza di Immacolata Monti

Immacolata Monti, madre della piccola di otto mesi deceduta, ha dovuto subire l’ennesimo interrogatorio mentre si trova in carcere. Ma la sua versione sembra essere cambiata nuovamente, cercando così di tirare acqua al suo mulino:

“Ho messo a letto la bambina, mi sono addormentata e quando mi sono svegliata la bambina stava male”

La sua versione è quindi differente, dicendo di non sapere cosa sia accaduto mentre dormiva e di essersi così svegliata quando oramai il tragico epilogo sembrava essere oramai segnato.

Nei prossimi giorni verranno svolte ulteriori perizie anche sulle intercettazioni, la cui donna dice di aver detto ma non nel senso in cui sono state interpretate.