“L’ho fatto perché puzzava”, taglia e conserva i pezzi della madre morta: la verità dietro l’agghiacciante gesto

Arrestata la donna che ha fatto a pezzi il cadavere della madre: l’omicidio di Genova ha però ancora diversi nodi da sciogliere.

La 37enne che ha confessato di aver fatto a pezzi il cadavere della madre è finita in manette. La donna non ha però confessato l’omicidio di Genova.

Omicidio di Genova

Una donna di 37 anni, Giulia Stanganini, ha raccontato di aver fatto a pezzi il cadavere della madre, dopo averla trovata senza vita nella sua abitazione.

La figlia della vittima avrebbe raccontato che il corpo della madre era in avanzato stato di decomposizione. Quindi, per disfarsi del cadavere, lo avrebbe fatto a pezzi, che avrebbe poi riposto in alcuni sacchetti, conservati nel bagno della sua abitazione.

Stando a quanto dichiarato dalla 37enne, la madre, Loredana Stupazzini, 63 anni, avrebbe deciso di togliersi la vita, impiccandosi.

La Polizia sta cercando di verificare se si sia davvero trattato di suicidio o se quello avvenuto a Genova sia un omicidio.

La confessione della 37enne

Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire perché la 37enne abbia fatto a pezzi il corpo della madre. L’autopsia sul corpo della vittima potrà chiarire i dubbi in merito alle cause della sua morte.

La Stanganini avrebbe raccontato agli inquirenti di aver fatto a pezzi il cadavere della madre perché puzzava.

Come riporta anche Fanpage, la donna è indagata a piede libero per omicidio volontario. Stanganini è stata arrestata dopo un lungo interrogatorio. Madre e figlia vivevano insieme dopo che la 37enne aveva perso il figlio di appena 4 anni.

Il piccolo era morto per un arresto cardiocircolatorio e la madre aveva iniziato anche un percorso in terapia, che non seguiva con assiduità.

I vicini avrebbero raccontato che, spesso, dall’abitazione delle due donne si sentivano urla e litigi.

Attesa l’autopsia sul corpo della vittima, che potrà certamente chiarire le cause del decesso.