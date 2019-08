Omicidio Gabriel, rivelato il ruolo del fratello di Donatella Di Bona: la risposta nel suo cellulare

L’omicidio Gabriel sembra non trovare risposte, eppure viene rivelato il ruolo del fratello di Donatella di Bona e lascia tutti senza parole

Sono passati quattro mesi dal terribile omicidio di Gabriel e ora il fratello di Donatella Di Bona potrebbe avere un ruolo importante. Di cosa stiamo parlando?

La morte del piccolo Gabriel Feroleto

4 mesi e mille interrogativi su chi e come abbia tolto la vita al piccolo bambino, forse colpevole di aver pianto o aver fatto dei capricci.

Quello che è certo resta il fatto che la madre Donatella Di Bona e il padre Nicola Feroleto sono in carcere, entrambi accusati per questa vicenda. Mentre lui continua a professarsi innocente, lei cambia versione dapprima dandosi la colpa e successivamente raccontanto di come Nicola lo abbia soffocato.

I primi accertamenti con le analisi rilasciate dalla autopsia fanno emergere che il piccolo sia stato soffocato, con una mano – da confermare – che gli ha tappato naso e bocca. Lui ha lottato ed è deceduto per asfissia, non prima di una lunga agonia.

Il ruolo del fratello di Donatella Di Bona

In tutto questo spunta il fratello di Donatella Di Bona, il cui ruolo potrebbe essere fondamentale per arrivare ad un punto certo.

I Carabinieri hanno eseguito l’ordine della Procura di Cassino, sequestrando il cellulare del fratello della Di Bona. Per il 4 settembre è fissato l’accertamento tecnico non ripetibile sull’apparecchio.

Da qui verranno estrapolati tutti i dati, come lista chiamate e messaggi di testo per ricostruire tutti gli eventuali passaggi di informazioni dati proprio dalla stessa Donatella.

Perché questo? Proprio lei in tante occasioni ha utilizzato questo cellulare per chattare o telefonare, per questo motivo tutto quello che c’è lì dentro potrebbe essere fondamentale per le indagini.

L’operazione verrà effettuata davanti ai legali della difesa della donna e di Nicola Feroleto.