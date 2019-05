Omicidio Gabriel, nuove rivelazioni scioccanti: la madre si confronta con il magistrato

L’omicidio di Gabriel continua ad essere avvolto nel mistero ma ora ci sono nuove rivelazioni agghiaccianti, dopo che Donatella di Bona ha chiesto il confronto con il magistrato

L’omicidio del piccolo Gabriel è ancora sotto i riflettori visto che non si riesce a capire nulla sulla dinamica. Ma ora la madre ha parlato con il Pm e sono emersi nuovi dettagli.

I rilievi sul terriccio sul luogo dell’omicidio di Gabriel

Indagini a tappeto per il brutale decesso del piccolo bambino, figlio di Donatella Di Bona e Nicola Feroleto – entrambi fermati e accusati per il tragico gesto in omicidio volontario.

Come spiegato nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, ora gli inquirenti sono a lavoro con nuove analisi sul terriccio che si trova sul luogo del delitto.

Nel caso in cui questo terriccio, corrispondesse con le tracce trovate sulle ruote dell’auto di Nicola – si potrebbe iniziare ad avere qualche tassello molto importante.

Non meno importante è la testimonianza di una vicina di casa, sempre durante la diretta di Barbara D’Urso, che indica di aver visto tutti e tre in un supermercato il giorno della tragedia – verso le 12:

“erano tranquilli, come sempre”

Il confronto tra Donatella Di Bona e il magistrato

Come si evince da Roma Today, Donatella Di Bona sembra iniziare a prendere coscienza di quanto accaduto al suo bambino – come se sino ad oggi fosse stata sotto shock.

Per questo motivo ha richiesto un incontro con il magistrato Valentina Masto. Quattro ore secretate di confronto, con momenti di grande dolore e tensione per i dettagli che la donna ha esposto.

I dettagli del colloquio non sono stati ancora resi noti, ma ci potrebbero essere delle nuove agghiaccianti scoperte per portare il caso ad una risoluzione.