Omicidio Gabriel, il gesto estremo di Donatella di Bona. La madre: “Aiutatela”

Per il tragico omicidio di Gabriel la mamma Donatella Di Bona compie un gesto preoccupante, estremo, emerso dalle parole della madre sempre più preoccupata

L’omicidio del piccolo Gabriel è ancora avvolto dal mistero, con versione di Donatella e Nicola molto differenti tra loro e una dinamica che non convince gli inquirenti. Ora lo stato della donna preoccupa anche per il gesto estremo in carcere.

Nicola Feroleto, la sua vita in carcere

Nicola, il padre della piccola vittima, arriva ad ogni incontro con avvocati o inquirenti con tanti pezzetti di fogli di giornale che parlano del figlio o di lui.

Si proclama innocente, come abbiamo descritto in questo nostro articolo, ed evidenzia che in quel momento il piccolo non si trovava in macchina con loro e la vicenda sarebbe accaduta dopo – quando Donatella è uscita dall’auto per raggiungerlo.

La sua vita in carcere è normale, anche se la sua reclusione non è semplice con barba incolta e un notevole dimagrimento.

L’estremo gesto di Donatella Di Bona e la preoccupazione della madre

A La Vita in Diretta la mamma di Donatella Di Bona sottolinea le precarie condizioni della ragazza, con il timore che si possa trasformare in qualcosa di serio ed estremo.

Secondo quanto è stato raccontato anche dall’inviata, Donatella si sta lasciando andare e vorrebbe andare a trovare il figlio – nonostante non le sia possibile uscire dal carcere.

Nella sua cella una piccola foto di Gabriel e la preoccupazione costante di come sia stato vestito il giorno del funerale. Donatella riceve visite solo dalla madre e dalla nonna materna:

“aiutatela, abbiamo troppa paura – sta male, sta troppo male”

Gli avvocati difensori hanno richiesto il suo trasferimento per due volte, entrambe respinte dal giudice nonostante l’evidente stato di salute preoccupante.