La scorsa settimana era stata pronunciata la sentenza di condanna per la mamma del bambino, Donatella Di Bona.

La donna aveva inscenato un incidente dopo la morte del figlio, nascondendo quanto realmente accaduto.

L’omicidio di Gabriel Feroleto

Era il 17 aprile del 2019 quando il piccolo Gabriel Feroleto, due anni appena, venne ucciso a Piedimonte San Germano, provincia di Frosinone.

Una morte quella del bambino che apparse sin da subito poco chiara. In una prima versione dei fatti, la madre del bambino, Donatella Di Bona, raccontò che il piccolo era stato investito da un’auto, che poi si era data alla fuga.

Le ferite del piccolo, però, non erano compatibili con quanto raccontato dalla donna, che venne immediatamente indagata. Donatella Di Bona confessò di aver ucciso il bambino, salvo poi ritrattare e far ricadere la colpa sul marito e papà del bambino, Nicola Feroleto.

Un delitto terribile, motivato da un movente ancor più agghiacciante. I due si erano appartati in auto, in una stradina di campagna, per consumare un rapporto. Il piccolo con i suoi pianti, avrebbe interrotto l’amplesso.

La donna lo avrebbe ucciso a mani nude, soffocandolo, per poi finirlo con un calzino stretto intorno al collo.

La sentenza di condanna per la madre

La scorsa settimana è stata pronunciata la sentenza di condanna per Donatella Di Bona, madre del piccolo Gabriel. La donna aveva scelto il rito abbreviato.

Donatella Di Bona è stata condannata a 30 anni di carcere. Come richiesto dal pm, le è stata inflitto il massimo della pena e la donna è stata giudicata capace di intendere e volere.

La condanna all’ergastolo per Nicola Feroleto

Questa mattina è stata pronunciata la sentenza di condanna anche per il padre di Nicola Feroleto, papà del bambino. Come riferisce anche Tgcom24, l’uomo è stato condannato all’ergastolo.

La difesa dell’uomo aveva scelto il rito ordinario. Nicola Feroleto era presente quando Donatella Di Bona ha ucciso il figlio e non ha fatto nulla per salvarlo.