Omicidio Filomena Bruno, la figlia si getta dal terzo piano. Il sospettato: “Sono stato io”

L’omicidio di Filomena Bruno segna il dramma nel dramma, con la figlia che si getta dal terzo piano e la confessione di Aghilar – braccato durante l’interrogatorio

Non bastava l’omicidio di Filomena Bruno che ora la figlia tenta un gesto estremo lanciandosi dal terzo piano della loro abitazione. Nel mentre Aghilar confessa tutto

L’omicidio della donna di Orta Nova

Cristoforo Aghilar fugge dagli arresti domiciliare e va via insieme alla figlia di Filomena in Germania. Ma solo dopo qualche tempo si accorge delle maniere di quest’uomo sempre più violento e geloso.

La ragazza torna in Italia e lui non contento della situazione, minaccia di morte la suocera con una pistola. Accecato dalla rabbia la aspetta fuori da casa della madre (dove Filomena andava a dormire perché non si sentiva più sicura) e la accoltella, per poi lasciarla morire e sparire nel nulla.

L’uomo viene braccato dai Carabinieri e portato in Questura. Dopo qualche tempo confessa:

“sono stato io”

e il suo legale De Sanctis evidenzia:

“quello che ha fatto è gravissimo ma è più volte scoppiato a piancere, ribadendo che non avesse alcuna intenzione di ucciderla”

E’ stata la sorella di lui a denunciarlo ai Carabinieri, dopo che lui ha vagato nei campi per tutta l’intera notte chiedendo aiuto ad una zia. La pistola utilizzata per minacciare la povera vittima è stata trovata dai Carabinieri in aperta campagna.

Il gesto disperato della figlia di Filomena

A tutto questo dramma che ha scosso la comunità di Ora Nova, si aggiunge il gesto disperato della figlia di 21 anni – la stessa che era scappata proprio con Aghilar.

La ragazza si è lanciata dal terzo piano per suicidarsi, dopo tutti i drammi di questi giorni e il senso di colpa. La ragazza secondo indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita e miracolosamente illesa.