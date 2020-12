Taglia la gola ad una bimba nel parco, divulgata la sua foto. ll padre: “Ero terrorizzato, non respirava”

Il Regno Unito è rimasto paralizzato dopo l’omicidio Emily e ora è stata divulgata la foto di chi le ha tagliato la gola nel parco.

Le autorità del Regno Unito hanno deciso di rendere pubblica l’immagine della donna che ha compiuto l’omicidio Emily, lasciandola agonizzante tra le braccia del suo papà.

La terribile morte di Emily

Era il 22 marzo quando la piccola Emily si trovava al parco insieme al padre e alla mamma, che faceva jogging. La piccola era con la sua bicicletta e ha chiesto il permesso al padre di raggiungere la madre, che era a pochi passi da loro.

200 metri di distanza controllata da una parte e dall’altra dai genitori. La piccola è passata vicino ad una donna seduta su una panchina, che si è alzata di scatto fermandola e in un secondo le ha tagliato la gola. Mentre il padre correva da Emily, la donna è scappata mentre i passanti urlavano per quanto accaduto.

Il padre ha raccontato:

“ero terrorizzato. sapevo solo che era brutto, non sopravvivi a queste cose. lei cercava solo di respirare e io gridavo di non andarsene e rimanere con me”

I genitori hanno provato a fermare l’emorragia con una maglietta, poi la piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale ma mezz’ora dopo Emily è morta.

La foto del killer Eltiona Skana

Eltiona Skana di 30 anni è la donna che ha ucciso la piccola Emily di soli 7 anni al parco. Gli inquirenti hanno deciso di divulgare la sua foto tramite i media inglesi.

Come si evince la Skana non sarà condannata per omicidio volontario tenendo conto delle sue condizioni psichiatriche: verrà accusata di omicidio colposo con infermità mentale.

Il medico curante del killer di Emily ha asserito che quel giorno la donna non ha preso i suoi farmaci ed il suo gesto non è stato compiuto con “coscienza” visti i suoi disturbi.