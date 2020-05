Omicidio Eleonora Perraro, il marito agli arresti domiciliari: seviziò e uccise a morsi la donna

Marco Manfrini, accusato dell’omicidio di Eleonora Perraro, 43enne originaria di Trento, è ora agli arresti domiciliari per l’emergenza coronavirus.

Il reo confesso dell’omicidio di Eleonora Perraro ha ottenuto gli arresti domiciliari. L’omicida seviziò la vittima per ore, con morsi sul volto e botte, prima di ucciderla.

L’omicidio di Eleonora Perraro

Era lo scorso 5 settembre quando Eleonora Perraro, 43enne di Trento, venne uccisa a botte e morsi dal marito, Marco Manfrini.

L’uomo, ex idraulico 50enne, aveva trascorso la giornata fuori insieme alla vittima. In serata, all’uscita dal ristorante Sesto Grado, in cui i due avevano cenato, scoppiò una tremenda lite, culminata in maniera tragica.

Eleonora, che portava un tutore alla gamba per via di una caduta, venne picchiata con violenza, aggredita a morsi sul volto, in particolare labbra e zigomi, e seviziata per ore.

Fu lo stesso Manfrini ad allertare i soccorsi il mattino seguente. Per quel delitto finì in carcere il marito della donna, da sempre unico indiziato.

Durante le indagini si scoprì che la vittima aveva già denunciato il 50enne per violenza domestica.

Inoltre, Manfrini aveva alle spalle anche un’altra condanna per violenza se***ale, minacce e lesioni nei confronti della sua ex compagna.

Marito agli arresta domiciliari

Come evidenzia anche Fanpage, per via dell’emergenza coronavirus, il marito della vittima è ora agli arresti domiciliari.

Il Giudice che ha concesso i domiciliari all’ex idraulico ha ritenuto superfluo adottare altre misure limitative della libertà, infatti Manfrini è ai domiciliari senza braccailetto elettronico.

A darne notizia è stata la trasmissione di Raitre, Chi l’ha visto?, durante la quale sono intervenute anche la madre e la sorella della vittima.

La madre di Eleonora si è detta molto preoccupata per questa nuova disposizione, visto che Manfrini è evidentemente una persona pericolosa e senza alcun dispositivo di controllo, potrebbe spostarsi come vorrebbe.