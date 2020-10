Omicidio di Lecce, l’incontro con i genitori: “Adesso deve dire la verità”

Ci potrebbero essere nuovi dettagli sul tragico omicidio di Lecce, confermato dal legale di Antonio De Marco.

L’omicidio di Lecce potrebbe arricchirsi presto di nuovi elementi rilasciati proprio dal killer Antonio De Marco, ora che i suoi ricordi sembrano farsi più concreti.

L’incontro con il legale e le nuove verità

L’avvocato Starace e il collega Bellissario rappresentano la difesa di Antonio De Marco che il 21 settembre ha brutalmente ucciso Eleonora Manta e Daniele De Santis, nel loro appartamento di Mondello.

Secondo il legale, come evidenziato da AdnKronos il ragazzo starebbe iniziando a ricordare concretamente tutto:

“Io mi aspetto nella prossima settimana nuovi spiragli. l’ho visto determinato e deciso a fare maggiore chiarezza. ci possono essere delle novità su questo punto di vista e potrebbe ricordare anche altro”

Il ragazzo, reo confesso, si trova ora in carcere e proprio i due legali si sono recati da lui per fargli visita ancora prima che arrivassero i suoi genitori. Le sue confessioni sono state piene ma condite da alcuni “non ricordo” oppure “forse”: pezzi di un puzzle che devono essere trovati e messi al loro posto, soprattutto per capire il movente di questo terribile duplice omicidio.

De Marco e l’incontro con i genitori

Il ragazzo è in carcere in zona di isolamento e con vigilanza continuativa. All’interno della sua cella non c’è televisione e non arrivano i giornali: ha solo chiesto di avere un orologio per non perdere la cognizione del tempo.

Nel frattempo i genitori sono andati a trovarlo e, viste le restrizioni per fronteggiare la pandemia da Covid, sono entrati separatamente. Il padre e la madre hanno chiesto al figlio di dire tutta la verità e aprirsi, liberandosi. Il ragazzo ha parlato con il cappellano del carcere raccontando alcuni dettagli e il suo percorso sarà molto lungo sperando che ci possano essere nuovi dettagli del motivo di questa terribile vicenda.