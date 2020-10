I tasselli del terribile omicidio di Lecce continuano ad emergere numerosi e ora la nuova confessione di De Marco evidenzia altre situazioni.

Ci sono nuove dichiarazioni da parte di De Marco in merito all’omicidio di Lecce dove sono morti violentemente i due fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis.

Le nuove dichiarazioni di De Marco

Antonio De Marco si trova in prigione, in stato di isolamento e non ha la possibilità di consultare giornali e televisione. Negli scorsi giorni ha ricevuto la visita di familiari e avvocati, chiedendo loro dei vestiti puliti e un libro per pregare.

Il Quotidiano di Puglia ha evidenziato delle nuove dichiarazioni del ragazzo – reo confesso – che portano ad aggiungere dei tasselli agghiacciati a questa brutta situazione.

Secondo quando emerso il ragazzo aveva:

“Istinti omicidi anche durante i turni di tirocinio in ospedale tenuti nei corsi di scienze infermieristiche”

Una nuova confessione di De Marco che si aggiunge alle precedenti, portando alla luce nuovi elementi durante i colloqui che sono stati tenuti con il cappellano, psicologi e psichiatri in prigione. Sono incontri dediti a far emergere più dettagli possibili sull’omicidio dei due fidanzati e comprendere il movente che lo ha portato al massacro.

Ricordiamo che Eleonora e Daniele sono stati uccisi brutalmente con più di 70 coltellate e proprio lo studente ha confermato di essere stato lui a commettere questo terribile omicidio.

Le parole dell’avvocato della difesa

L’avvocato della difesa – come emerge da AdnKronos – ha dichiarato:

“io mi aspetto nella prossima settiamana nuovi spiragli, l’ho visto determinato a fare maggiore chiarezza”

Confermando che potrebbe ricordare man mano altro e quindi dare maggiori elementi tra cui anche il movente del delitto. Proprio perché durante la sua confessione sono stati troppi i “non ricordo” e i “forse” proprio in merito alla motivazione del suo gesto. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori elementi.