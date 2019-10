Omicidio De Santi, accoltellato a Salerno: il killer si costituisce ai Carabinieri

Occhi puntati sull’omicidio De Santi, dove un ragazzo di 33 anni è stato brutalmente accoltellato da uno di 25. Ma cosa è accaduto?

L’omicidio De Santi è accaduto questa notte e ora il killer si è costituito. Ecco gli aggiornamenti

La brutale morte di Francesco De Santi

Siamo a Capaccio Paestum, dove davanti ad un bar un giovane ragazzo è stato ucciso a coltellate da un suo coetaneo che poi è sparito nel nulla.

Secondo la prima ricostruzione la vittima sarebbe stata raggiunta da 4 coltellate mortali al termine di una violenta lite. Poi il killer si è dileguato nel nulla senza lasciare tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare nulla per il giovane se non confermarne il decesso.

La vittima è Francesco De Santi un ragazzo incensurato di 33 anni – figlio di un noto imprenditore.

Il killer si costituisce con l’arma del delitto

Nel cuore della notte il killer del ragazzo si è costitutito ai Carabinieri insieme al suo avvocato, confermando di aver ucciso il giovane davanti al bar.

Con lui anche l’arma del delitto che è stata sequestrata: si tratta di un coltello a serramanico. Il killer sarebbe Vincenzo G. – 25 anni – noto agli inquirenti per precedenti penali di droga.

Secondo il suo racconto il gesto è arrivato al culmine di una lite fuoribonda, da precedenti battibecchi che i due giovani avrebbero avuto. Fondamentale sarà la ricostruzione dei fatti accaduti questa notte e le parole emerse durante l’interrogatorio del presunto assassino del giovane accoltellato.