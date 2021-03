Omicidio Chiara Poggi, Cassazione conferma il no alla revisione del processo Stasi

Il verdetto è stato emesso dalla Prima sezione penale della Suprema Corte.

Era il 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata senza vita nella sua villetta di Garlasco, dove la ragazza viveva con i genitori.

Ad allertare i soccorsi fu il suo fidanzato, Alberto Stasi, all’epoca studente della Bocconi.

Il ragazzo chiamò il 118, chiedendo l’intervento dei sanitari.

“Un’ambulanza in via Giovanni Pascoli a Garlasco, credo abbiano ucciso una persona. Ma forse è viva, non lo so”,