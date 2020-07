Il collega che era insieme a Cerciello prima dell’omicidio è stato ascoltato in aula: ecco cosa sarebbe accaduto prima della morte del carabiniere.

Per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso a Roma nella notte tra il 25 ed il 26 luglio 2019, sono attualmente in corso le udienze del processo.

Imputati per concorso in omicidio sono due ragazzi Finnegan Lee Elder e Natale Hjort.

I due americani sono accusati di aver ferito con 11 coltellate il carabiniere in borghese che assieme al collega Varriale si erano recati ad un appuntamento per recuperare uno zainetto rubato.

Lo scontro processuale verte sulla discrepanza delle testimonianze: gli americani sostengono di non aver capito che Cerciello e Varriale fossero carabinieri perché non si sarebbero qualificati.

In aula durante l’ultima udienza è stato ascoltato proprio Antonio Varriale, il collega di Mario Cerciello Rega.

“Ci qualificammo con la placca in mano.. Poi l’abbiamo riposta in tasca per essere a mani libere”.