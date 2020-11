Omicidio Casale Monferrato, uccise il marito e andò al bar: “Era sporco di sangue”

Luca Meloni dopo aver ucciso il marito Fabio Spiga ha cercato di depistare inviando messaggi agli amici e sui social. Ora quelle inquietanti parole sono emerse e complicano la sua posizione.

La notizia della tragica morte di Fabio Spiga risale alla sera del 26 ottobre scorso.

Il 42enne viveva a Casale Monferrato con il compagno Luca Meloni con il quale si era unito con rito civile tre anni fa.

La coppia, secondo le testimonianze, aveva iniziato a litigare sempre più spesso, da quando Luca era stato messo in cassa integrazione mentre Fabio lavorava ancora come cassiere nel supermercato Eurospin.

Alle questioni economiche si erano aggiunte le liti causate dall’abuso di alcol e droghe ed il 26 ottobre Luca Meloni ha aggredito il compagno massacrandolo con trenta coltellate.

A trovare il corpo di Fabio, riverso in un lago di sangue sul letto della camera matrimoniale sono stati gli agenti della Polizia allertati proprio dal reo confesso solamente il giorno dopo.

Oltre all’omicidio al vaglio degli inquirenti sono anche le azioni compiute da Meloni dopo il terribile gesto.

Dopo le 30 coltellate infatti il compagno di Fabio ha contattato amici e colleghi del marito per tranquillizzarli.

“Fabio purtroppo non sta bene. Non so se domani verrà al lavoro, forse rientrerà tra qualche giorno”