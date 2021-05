Omicidio Bolzano, arriva il nulla osta per i funerali di Peter Neumair e Laura Perselli

La data del funerale non è ancora stata resa nota, sarà probabilmente il prossimo mese.

Dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Laura Perselli, avvenuto il 6 febbraio scorso, Benno Neumair è crollato ed ha riferito di aver ucciso i due genitori, prima il padre, poi la madre, al suo rientro a casa, con una corda da arrampicata.

Con il padre era scoppiata l’ennesima discussione, così lui aveva preso d’istinto una delle sue corde da arrampicata e l’aveva stretta attorno al collo di Peter.

Quando la madre era rientrata a casa, Benno aveva fatto lo stesso con lei.

Dopodiché aveva caricato i loro corpi nella Volvo e li aveva gettati nel fiume Adige, dove sono stati ritrovati diverso tempo dopo.

Dopo quasi 4 mesi di ricerche, la mattina di martedì 27 aprile è stato ritrovato nelle acque del fiume Adige il cadavere di Peter Neumair.

Il corpo senza vita dell’insegnante era ormai in avanzato stato di decomposizione.

Ad inviare la segnalazione è stato un giovane che stava camminando lungo la pista ciclabile che costeggia il corso d’acqua in compagnia del suo cane.

Il riconoscimento è avvenuto grazie all’orologio che Peter portava ancora al polso e che il legale della figlia Madè ha identificato come il suo.

Qualche ora dopo il ritrovamento, il legale di Benno Neumair, Flavio Moccia, ha informato il giovane insegnante, attualmente detenuto nel carcere di Bolzano.

Benno ha riferito di averlo già saputo dalla televisione e di aver vissuto mesi di angoscia perché il corpo del padre non era ancora stato ritrovato.

“SONO STATI MESI DIFFICILI, NON CAPIVO COME NON FOSSE STATO ANCORA TROVATO. ORA MI AUGURO CHE ATTRAVERSO L’INDAGINE CADAVERICA SIANO CONFERMATE LE CIRCOSTANZE SULLE MODALITÀ CHE HO GIÀ ESPRESSO. NELLA TRAGEDIA, ALMENO, UN FATTORE POSITIVO”